Sono ore molto calde in casa Inter. Come riportato da Sportmediaset, ci sono stati dei passi avanti importanti, quasi decisivi, per la cessione di André Onana al Manchester United. In particolare ci sarebbero state una serie di call tra Piero Ausilio e il ds dei Red Devils che hanno avvicinato moltissimo le parti. Manca un piccolo sforzo, un paio di milioni, per chiudere definitivamente la questione, ma il grosso sembra fatto. L'Inter metterebbe a segno una grossa plusvalenza e potrebbe contestualmente rinforzare la rosa. Poi arriverà l'accelerata decisiva per Yann Sommer, che ha già dato l'ok alla destinazione nerazzurra e alla possibilità di guadagnare anche un po' meno rispetto ai 5 milioni percepiti attualmente. Si proverà a stringere anche per Anatolij Trubin, che però al momento costa parecchio. L'Inter ha comunque pronte delle alternative.

Si apre poi il delicato capitolo dedicato a Romelu Lukaku: con il Chelsea c'è ancora distanza, la deadline è fissata per lunedì e l'Inter deve accelerare altrimenti non è da escludere che ci possa essere l'inserimento di altri club.