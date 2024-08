Il giorno del rientro è fissato: Lautaro Martinez sarà a Milano martedì 6 agosto, in anticipo di due giorni sulla tabella di marcia. Lo assicura SportMediaset, confermando che la scelta è del tutto personale: il capitano nerazzurro ha deciso di tornare ad Appiano rinunciando a due giorni di vacanze, complice anche l'infortunio di Taremi che complica le scelte di Inzaghi in attacco per il debutto in campionato col Genoa.

"Il club non ha fatto richieste esplicite a Lautaro di rientrare ma il giocatore ha capito la situazione e autonomamente ha deciso di tagliarsi le vacanze: il 17 giugno sarà titolare a Marassi", si legge sul sito dell'emittente.

