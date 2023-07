Sempre percorribile la pista Romelu Lukaku per la Juventus, legata alla cessione di Dusan Vlahovic. Il belga, riferisce Sport Mediaset, continua ad allenarsi da solo e continua soprattutto a dire no ai 100 milioni di euro in due anni da parte dall'Al-Hilal. L'ex interista vuole prendere tempo perché intende rimanere in Europa, causando però l'irritazione da parte del Chelsea che teme anche per l'offerta monstre da 300 milioni di euro che il club arabo starebbe preparando per Kylian Mbappé.

