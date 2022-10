Dopo la rifinitura di stamattina, sono in risalita le quotazioni di Francesco Acerbi per un posto al centro della difesa dell'Inter nella sfida in programma alle 18 a San Siro contro la Roma. Questo l'ultimo aggiornamento di Sportmediaset, secondo cui il centrale azzurro verrebbe preferito anche stavolta a Stefan De Vrij, che quindi partirebbe per il terzo match di fila dalla panchina.