Quella di Romelu Lukaku sta assumendo sempre di più i contorni di una vera e propria telenovela di mercato. Dopo le prime indiscrezioni dall'Inghilterra, in merito ad un offerta dell'Inter respinta dal Chelsea per il cartellino dell'attaccante belga, secondo quanto riportato da Sky Sports Uk c'è da registrare il forte interesse della Juventus. Il club bianconero avrebbe infatti avviato i contatti con il Chelsea per sondare il terreno.