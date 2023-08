Anche in Inghilterra viene confermato l'interesse dell'Inter per Benjamin Pavard, in uscita dal Bayern Monaco. Il difensore della Nazionale francese è da giorni un obiettivo del Manchester United, ma i nerazzurri si stanno muovendo approfittando della situazione di stallo intorno a Harry Maguire. Come evidenzia Sky Sports, infatti, i Red Devils devono prima cedere il loro centrale e solo dopo, con i soldi incassati, andrebbero dal Bayern con un'offerta per Pavard. Ma a due settimane dalla fine della finestra di mercato l'uscita di Maguire non è affatto in fase avanzata e la sua permanenza frena le ambizioni del Manchester United.