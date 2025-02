È terminata da qualche minuto la sessione di allenamento quotidiana ad Appiano Gentile, dove l'Inter si ritroverà nuovamente domattina per l'allenamento di rifinitura. Persiste la sindrome influenzale per Federico Dimarco che lo costringerà domani a partire ancora dalla panchina. Dagli aggiornamenti post-allenamento di Sky Sport emerge il ritorno in gruppo seppur parziale di Correa, che oggi ha in parte lavorato con il resto dei compagni ma difficilmente sarà a disposizione già per la Fiorentina, da vedere quali saranno le ultimissime valutazioni che farà tecnico nerazzurro sull'argentino, ma è una buona notizia in vista della Juve. Contro la squadra di Palladino potrebbe ritornare, dopo tre mesi, Francesco Acerbi al centro della difesa, ritorno che permetterebbe a De Vrij di rifiatare. Ma non sarebbe l'unica novità, rispetto all'undici schierato al Franchi, che riguarda la difesa: dal 1' dovrebbe tornare Pavard al posto di Bisseck, con Bastoni a completare il trio difensivo.

Darmian è l'indiziato numero uno a partire dall'inizio sulla fascia destra, al posto dello squalificato Denzel Dumfries, mentre dal lato opposto confermato Carlos Augusto dal 1': l'ex Monza favorito su Zalewski. Il resto della formazione dovrebbe vedere dall'inizio i soliti noti quindi Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan completerebbero la linea a cinque di centrocampo, alle spalle della coppia Thuram-Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

