Milan Skriniar rimane a rischio anche per l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Benfica e Inter. Secondo Sky Sport, per lo slovacco, che anche quest'oggi si è allenato a parte sul campo, il punto definitivo verrà fatto sabato, una volta tornati da Salerno. Così come per Hakan Calhanoglu, al momento però ancora più in ritardo rispetto al difensore.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!