Come informa Sky Sport, Martin Satriano e Zinho Vanheusden non hanno preso parte alla prima amichevole pre-season 2024-25 dell'Inter, vinta in rimonta contro il Lugano 3-2, per via di un affaticamento.

