La trattativa tra l'Inter e il Psg per Skriniar è ancora in stand-by, secondo quanto riportato da Sky Sport. Resta la distanza tra domanda e offerta: i nerazzurri chiedono 70 milioni di euro, il club francese è ancora fermo a 50. Resta anche distanza tra Inter e Torino per Bremer: il difensore brasilianio viene valutato 40 milioni di euro dai granata.