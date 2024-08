Albert Gudmundsson sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. A sbloccare la situazione ci pensa Andrea Pinamonti, pronto a trasferirsi al Genoa con formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a quota 14 milioni.

L'arrivo dell'attaccante in Liguria permette all'islandese di passare in viola: nella giornata di domani, come riferisce Sky Sport, il giocatore potrebbe già essere a Firenze. Gudmundsson passa al club gigliato in prestito oneroso (a 8 milioni di euro) con obbligo condizionato fissato a 17 più 3.5 di bonus. L'effetto domino può ora completarsi con l'addio alla Viola di Nico Gonzalez, corteggiato dalla Juventus.

