Ci sarà bisogno di un 'supplemento di controlli' per Mehdi Taremi, sbarcato quest'oggi a Milano e pronto per aggregarsi all'Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'attaccante iraniano dovrà sottoporsi venerdì ad un aggiornamento delle visite mediche che ha già fatto in precedenza, per cerificare ulteriormente le sue condizioni.

Taremi venerdì sosterrà un aggiornamento delle visite mediche che ha già fatto in precedenza. @SkySport — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) July 9, 2024

