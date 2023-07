Allenamento mattutino per l'Inter, oggi al secondo giorno di lavoro dopo l'inizio della preparazione della nuova stagione al via nella giornata di ieri. Ad Appiano Gentile era regolarmente presente André Onana, nome caldo nel mercato in uscita del club nerazzurro: il portiere è sempre più vicino al Manchester United, ma l'Inter aspetta ancora il rilancio decisivo da 50 milioni di euro più bonus. Lo riferisce Sky Sport.

