È ormai tutto fatto per il trasferimento al Manchester United di André Onana, con 50 milioni di euro più bonus in arrivo nelle casse dell'Inter. Domani il portiere sarà ad Appiano e può essere il giorno dei saluti, perché tra lunedì e martedì arriverà il semaforo verde e la partenza per l'Inghilterra. Lo riferisce Sky Sport, confermando che Yann Sommer sarà il nuovo portiere: è stato già bloccato.

