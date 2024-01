Siglato e ufficializzato il rinnovo di Matteo Politano con il Napoli, la domanda che più sta spopolando nel capoluogo campano è: perché non arriva quello di Zielinski? A rispondere è Francesco Modugno di Sky Sport, che sulle frequenze di Radio Marte spiega come la mancata quadra per l'eventuale prosieguo dipenda probabilmente dal giocatore. Secondo l'esperto di Napoli di Sky, il polacco può aver nutrito la voglia di cambiare aria e sposare un nuovo progetto che possa dargli nuovi stimoli. Una necessità che ben si collima con l'Inter, club che avrebbe mostrato al giocatore il suo apprezzamento, apprezzamento gradito sia dal giocatore che dalla famiglia.

Qualche mese fa il centrocampista avrebbe volentieri rinnovato con i campioni d'Italia, ma le condizioni non si sono trovate, finché l'Inter ha fatto irruzione nei pensieri del polacco, allettato oltre che da nuovi stimoli anche e soprattutto dalle ambizioni dei meneghini, che puntano al dominio italiano ma anche europeo.

