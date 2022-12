Arrivano notizie di campo direttamente da Appiano Gentile, dove l'Inter anche oggi ha lavorato in vista del ritorno della Serie A. Oggi sono tornati alla Pinetina gli olandesi Dumfries e De Vrij, quindi restano fuori dal Mondiale soltanto Brozovic e Lautaro che dovrebbero rivedersi attorno al 26-27 dicembre. Senza il Toro e con Correa ancora a parte (in gruppo dopo Natale), Inzaghi lavora con Dzeko e Lukaku: Big Rom sta bene e può essere un'idea per l'undici titolare anti-Napoli, ma c'è anche Mkhitaryan come opzione in appoggio al bosniaco. A riferirlo è SkySport24.