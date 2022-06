Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alla situazione che riguarda Romelu Lukaku. Secondo Gianluca Di Marzio, il belga non è mai stato così vicino a tornare all'Inter come questa sera dopo il contatto di quest'oggi tra Inter e Chelsea. Contatto che il collega, in collegamento con gli studi di Sky Sport ha definito positivo e volto a raggiungere una soluzione, soluzione fortemente voluta da una parte e dall'altra. I neroazzurri hanno offerto 5 milioni di prestito oneroso, offerta che i Blues hanno rifiutato, perché considerata bassa, senza però stabilire un prezzo vero e proprio. Marotta and co si aspettano la richiesta 'formale' da parte dei londinesi nei prossimi giorni, già domani o dopo domani, ed è attesa una richiesta di circa 15 milioni di euro.