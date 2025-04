Arrivano aggiornamenti su Alessandro Bastoni, uscito ieri dopo il primo tempo per un affaticamento muscolare alla gamba sinistra.

Come riferisce SkySport24, oggi Bastoni ha svolto un lavoro defaticante personalizzato, come normale nel giorno dopo la partita. Una situazione da monitorare come succede sempre in questi casi, comunque al momento non filtra particolare allarmismo e, se tutto resta così, partirà per Monaco di Baviera.