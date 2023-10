Sembra risolto il dubbio, l'unico di formazione, in vista di Inter-Benfica. Secondo quanto riferito dal collega Matteo Barzaghi di SkySport, si va verso la conferma di Pavard nei tre di difesa: il francese, dunque, dovrebbe debuttare a San Siro completando il reparto con Acerbi e Bastoni. A destra, invece, Dumfries appare in vantaggio su Darmian. Per il resto, tutto come da copione: Dimarco e Mkhitaryan tornano a giocare dal 1' così come Lautaro che farà coppia con Thuram in attacco.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.