Dopo il ritorno dei 'Nazionali', Simone Inzaghi ha finalmente riavuto a disposizione tutta la squadra al completo. Prima giornata di allenamento con tutti tutta la rosa dunque quella andata in scena oggi ad Appiano Gentile, dove Andrea Pinamonti ha svolto allenamento differenziato e domani potrebbe tornare in gruppo - come rende noto il collega di Sky Sport, Matteo Barzaghi -. Anche Milan Skriniar è tornato a calcare il rettangolo verde: lo slovacco "ha cominciato a correre sul campo e ha iniziato gradualmente la sua preparazione".