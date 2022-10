Niente Salernitana per Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro, riferisce Sky Sport, è stato bloccato da una leggera lombalgia e Simone Inzaghi ha deciso di non rischiarlo per la gara di domani pomeriggio. Insieme a Gagliardini, saranno out anche i lungodegenti Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Per quel che concerne la formazione che sfiderà i granata, pare certo il ritorno da titolare di Francesco Acerbi.