Spunta un nome nuovo per il mercato dell'Inter per quel che concerne la fascia destra. Come riportato da Sky Sort, il club nerazzurro avrebbe fatto un sondaggio con il Bologna per Dan Ndoye, profilo monitorato in caso di addio di Denzel Dumfries.

I felsinei, però, sparano alto: circa 25 milioni di euro per privarsi del loro esterno. Per Simone Inzaghi si tratterebbe di un identikit ideale, considerata la sua capacità di giocare come quinto a destra nel ruolo che ora è proprio dell'olandese. Dumfries è in scadenza nel 2025, dunque è possibile un addio in questa sessione se non si troverà l'accordo per il rinnovo.