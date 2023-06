L'Inter è arrivata in Turchia. I nerazzurri, aggiornano i colleghi di Sky Sport, sono atterrati circa 15' fa ad Istanbul, dove sabato sera all'Atatürk Olympic Stadium è in programma la finalissima di Champions League contro il Manchester City. La squadra di Inzaghi si sposterà ora in hotel, entrando così nel vivo dell'ambiziosa missione europea.

