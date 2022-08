Marcelo Brozovic è completamente recuperato: questa la notizia più importante che Simone Inzaghi ha ricavato dall'allenamento mattutina di rifinitura ad Appiano Gentile prima della partenza per Lecce. Secondo Sky Sport, il croato, a differenza di ieri, ha giocato anche la partitella finale della seduta. Starà ora al tecnico decidere se impiegarlo dal primo minuto domani al Via del Mare. Adesso il pranzo, alle 15 la conferenza stampa di Inzaghi prima di prendere il volo per la Puglia.