L'Inter non ha in progetto di fare colpi in entrata in attacco durante il mercato di gennaio. Al momento, come confermato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione 'Calciomercato l'Originale', la strategia della dirigenza nerazzurra non è cambiata: si va avanti con il quartetto Lautaro-Thuram-Arnautovic-Sanchez anche per la seconda parte della stagione.