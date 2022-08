La nuova stagione dell'Inter è ufficialmente iniziata. Pochi minuti fa la squadra di Inzaghi è decollata da Malpensa verso Lecce, dove domani sera è in programma l'esordio in campionato. Come informa Sky Sport sono partiti tutti ad eccezione di D'Ambrosio, che ha lasciato Appiano Gentile a bordo della sua macchina dopo la rifinitura: il difensore resta a riposo per un affaticamento muscolare. Brozovic invece è recuperato e può partire dal 1', così come Gosens sulla corsia di sinistra.