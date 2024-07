Tra le mille litiganti, alla fine è il Marsiglia a spuntarla per Mason Greenwood. Come riportato da Sky Sport, il calciatore è vicinissimo a dare l'ok al trasferimento al club allenato da Roberto De Zerbi. I francesi battono la concorrenza dei tanti club italiani che si erano interessati al calciatore, in primis la Juventus ma nelle ultime ore soprattutto Lazio (che era arrivata a offrire oltre 20 milioni di euro) e Napoli. In questi senso decade per i francesi la pista Valentin Carboni, che era emersa nelle ultime ore.