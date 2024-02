Giornata di riposo oggi per l'Inter, dopo la pesante vittoria di ieri contro l'Atletico Madrid. Alla Pinetina si è visto il solo Juan Cuadrado, che sta proseguendo il suo ciclo di terapie dopo l'operazione. La ripresa degli allenamenti in vista della gara contro il Lecce avverrà domani, come riferisce Sky Sport.

