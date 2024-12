Novità allarmanti per Simone Inzaghi dopo la rifinitura di oggi in vista del match di domani contro il Como. Durante l'allenamento mattutino ultimo prima della conferenza stampa del tecnico piacentino alla vigilia della sfida contro la squadra di Fabregas, i nerazzurri vedono scricchiolare non poco la difesa. Oltre ai già infortunati Pavard e Acerbi, si ferma anche Stefan De Vrij e adesso è emergenza nel reparto arretrato.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il difensore olandese ha lasciato il BPER Center prima del resto dei compagni, il che potrebbe significare un forfait per domani quasi certo. Provato come centrale di difesa Alessandro Bastoni, con Bisseck e Carlos Augusto. Buone notizie invece per il centrocampo: Inzaghi ritrova Barella che viaggia verso la convocazione, come già detto nelle scorse ore.

