Contro il Lecce di Gotti, l'Inter di Simone Inzaghi sarà per nove undicesimi la stessa vista al Ferraris contro il Genoa. Secondo Sky Sport le novità rispetto al match d'esordio stagionale saranno Benjamin Pavard e Mehdi Taremi, in campo rispettivamente al posto di Yann Bisseck e Lautaro Martinez. Il capitano, reduce da un affaticamento muscolare, sederà in panchina e molto probabilmente non verrà impiegato per evitare rischi in vista del prossimo match contro l'Atalanta. Al suo posto Inzaghi schiera l'iraniano, che per l'occasione esordirà titolare sotto gli occhi di un gremito San Siro, trepidante di urlare il nome dell'ex Porto. Non solo Taremi: cambio anche in difesa, dove indosserà la maglia dal primo minuto Benjamin Pavard, titolare al posto di Yann Bisseck. Diversamente da quanto previsto da Sportmediaset (LEGGI QUI), partirà ancora dalla panchina Denzel Dumfries, confermato Matteo Darmian.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.

