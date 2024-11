Dopo la vittoria di ieri contro il Lipsia, Simone Inzaghi ha previsto un allenamento di scarico e defaticante per i giocatori impegnati ieri nel match di Champions League. Lavoro personalizzato sul campo per Francesco Acerbi e Davide Frattesi, grandi esclusi di ieri dopo l'infortunio rimediato durante la trasferta di Verona il primo e il problemino fisico rimediato in allenamento per il centrocampista. Fastidi che non hanno lasciato gravi conseguenze, come fa sapere Sky Sport che appunto sottolinea il ritorno sul rettangolo verde dei due nerazzurri, che molto probabilmente già venerdì prossimo potrebbero rientrare in gruppo.

