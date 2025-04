Da Appiano Gentile arrivano nuovi aggiornamenti sulla probabile formazione dell'Inter che domani alle ore 18 sfiderà il Bologna nell'insidiosa trasferta del Dall'Ara. Sky Sport informa che si verso la coppia d’attacco tutta argentina Correa-Lautaro, con Arnautovic in panchina e Thuram indisponibile per affaticamento. Carlos Augusto agirà invece come quinto sulla fascia sinistra, mentre la difesa e la mediana dovrebbero essere le stesse viste contro il Bayern Monaco mercoledì sera a San Siro.

