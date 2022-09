Durante la rifinitura pre-derby in programma domani ad Appiano Gentile si capirà meglio come sarà composta la catena di sinistra dell'Inter contro il Milan. Alessandro Bastoni, conferma Sky Sport, non è al top ma le sue condizioni non preoccupano tanto che tornerà in gruppo nel prossimo allenamento: se darà le giuste risposte, verrà preso in considerazione per un ruolo di titolare come braccetto di sinistra della difesa a tre, dove scalpita anche Federico Dimarco, pronto eventualmente anche a fare il quinto. Difficile giochi Robin Gosens lì, più probabile l'eventuale candidatura di Matteo Darmian, già in campo dal 1' contro la Cremonese. L'altro grande dubbio di Simone Inzaghi è in attacco: il ballottaggio tra Edin Dzeko e Joaquin Correa per affiancare Lautaro Martinez rimane apertissimo, senza favoriti.