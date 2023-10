Se Simone Inzaghi contro la Roma potrà fare affidamento su tutti i suoi pezzi da novanta, José Mourinho dovrà fare appello ad una formazione d'emergenza, considerato il numero di indisponibili per la sfida di San Siro. Sicuramente l'assenza più pesante domani a Milano sarà per lo Special One quella di Paulo Dybala, ancora non al top, quindi fuori dai giochi. Secondo la probabile abbozzata da Sky Sport, tornerà tra i pali Rui Patricio, con Mancini, Llorente e Ndicka a protezione sulla linea difensiva a tre. La certezza a centrocampo è Bryan Cristante, ed è quasi certa la presenza di Bove, autore del primo gol contro lo Slavia Praga, e di Zalewski, vista l'indisponibilità di Leo Spinazzola. Dubbio che riguarda la fascia destra: in ballottaggio Karsdorp e Kristensen e Paredes e Aouar per la posizione centrale di centrocampo. Favoriti attualmente l'olandese e l'argentino rispetto al danese e all'algerino. Confermatissima invece la presenza di Romelu Lukaku, ancora in dubbio il compagno di reparto da affiancare al belga: ma è El Shaarawy più avanti rispetto a Belotti.

PROBABILE ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdop, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!