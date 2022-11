In attesa dell'ultima sfida di Serie A del 2022, ovvero Atalanta-Inter che chiuderà questa prima parte di stagione straordinaria per via dell'atipico stop dovuto al Mondiale, la redazione di Sky Sport abbozza quella che può essere la formazione che Simone Inzaghi domani potrebbe schierare contro la Dea. A dispetto di quanto annunciato nel post-gara del Bologna da Simone Inzaghi, secondo i colleghi dell'emittente satellitare, Marcelo Brozovic difficilmente sarà schierato dal primo minuto. A 'sedere' in cabina di regia dei meneghini in quel di Bergamo sarà ancora Hakan Calhanoglu, affiancato dai soliti Barella e Mkhytarian. L'ex Milan dunque favorito su Brozo che dovrebbe partire dalla panchina, così come il compagno Stefan De Vrij che dovrebbe cedere il posto a Francesco Acerbi, favorito sull'olandese.