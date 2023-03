Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio, ha monitorato ieri la prestazione di Mateo Retegui nel corso di Italia-Inghilterra a Napoli. Secondo quanto appurato da Sportitalia, per il momento, però, è pollice verso per l'attaccante del Tigre, che ha messo a segno la rete azzurra, inutile ai fini del risultato: la prima relazione di Baccin è tutt'altro che positiva, con l'italo-argentino che al momento non viene considerato da top club italiano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!