Dopo i tanti rumors dei primi giorni di calciomercato invernale, è ancora Davide Frattesi il nome più chiacchierato di casa Inter in ottica mercato. Tuttavia, al netto delle tante cose dette, il centrocampista romano veste ancora nerazzurro. Una condizione che, come fa sapere Sportitalia, difficilmente cambierà: al netto del forte interesse dei diversi club citati nei giorni scorsi, l'Inter non fa alcun dietrofront e chi vuole l'ex Sassuolo classe 1999 dovrà pagare e pure profumatamente. Secondo SI la valutazione che i nerazzurri fanno del centrocampista di Fidene è di 50 milioni secchi e nella trattativa per arrivare al Tractor di Inzaghi non sarà accettato alcun giocatore come contropartita.

