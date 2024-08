Sono ore caldissime per il trasferimento di Tomas Palacios all'Inter. Lo stesso difensore è in attesa che vengano concordati i dettagli con il club nerazzurro dopo che, nella giornata di mercoledì pomeriggio, era andato in scena l'incontro con i dirigenti dell'Independiente Rivadavia (Sebastian Peratta e Augustin Villa), l'intermediario Marcelo Simonian e l'avvocato Luca Peluso nella sede di Viale della Liberazione.

Intanto Palacios viaggerà per Buenos Aires e una volta ricevuto l’ok sarà pronto per partire per l’Italia, riferisce Sportitalia, confermando che l'Inter è ottimista sulla chiusura della trattativa.

