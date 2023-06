Sono ore caldissime per il calciomercato dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sportitalia, è confermato l'inserimento del Barcellona nella trattativa tra l'Al-Nassr e Brozovic: la squadra araba è pronta ad entrare nel vivo con un'offerta concreta al club nerazzurro, ma il club blaugrana è pronto a dire la sua con una proposta intorno ai 20 milioni di euro. Robin Gosens resta in trattativa con l'Union Berlino, l'Inter ha individuato in Carlos Augusto il suo sostituto con il Monza pronto a virare su Doig.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la prima proposta formale del club tedesco per l'ex Atalanta.