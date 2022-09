C'è il campo e l'extra campo in casa Inter. Si segnalano turbolenze sul fronte societario, con studi legali milanesi che propongono ai fondi d'investimento loro clienti di tentare l'acquisto del club a un miliardo (debiti compresi) nella speranza di fare da intermediari se l'affare andasse in porto, evidenzia l'edizione odierna di Repubblica. Sul fronte sponsor, si lavora per raddoppiare le entrate da Nike, che però non starebbe fornendo abbastanza maglie ufficiali per soddisfare la domanda: la seconda divisa non è acquistabile e la presentazione della terza slitta. Attivata la ricca collaborazione con Konami, i dirigenti nerazzurri stanno per chiudere il contratto con un nuovo sponsor di manica. E gennaio è la deadline per il caso Digitalbits: lo sponsor di maglia non paga e l'Inter, che non esclude lo scontro legale, si guarda intorno per sostituirlo, sottolinea il quotidiano.