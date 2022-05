Secondo le informazioni de La Repubblica, Gerry Cardinale è a Milano per completare il signing che segnerà l'inizio del passaggio del Milan da Elliott a RedBird Capital. Intanto, nelle sue prime 48 ore in Italia, il fondatore del fondo d'investimento statunitense ha già visitato entrambe le aree individuate per costruire il nuovo stadio, ovvero la zona San Siro e l'area Falck a Sesto San Giovanni; l'intenzione è quella di arrivare all'obiettivo il prima possibile, anche considerando l'eventualità di procedere senza l'Inter, su cui grava l'incognita del rapporto finanziario tra Suning e Oaktree.