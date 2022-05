I 15 gol segnati in 34 partite in questa stagione da Marko Arnautovic con la maglia del Bologna, alla sua seconda esperienza in Italia, hanno aumentato l'interess nei suoi confronti di tre club del calibro di Milan, Inter e Napoli. Stando a quanto rivela La Repubblica, gli azzurri intravedono nell'austriaco una valida riserva a Victor Osimhen, in un'estate in cui potrebbero consumarsi gli addii di Andrea Petagna e Dries Mertens; i rossoneri possono integrarlo tra Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, mentre la Beneamata sarebbe pronto a riaccoglierlo ad Appiano Gentile dopo 12 anni dall'ultima volta come spalla credibile per Lautaro Martinez, in alternanza con Edin Dzeko.