Gigio Donnarumma questa sera sarà avversario dell'Inter in finale di Champions League con il PSG, ma in futuro non è da escludere un suo trasferimento in nerazzurro. A ribadire lo scenario è La Repubblica in un pezzo della sua edizione odierna.

"Tra le varie ipotesi di incastro - si legge sul quotidiano generalista -, non è da escludere quella di Donnarumma interista in un futuro nemmeno troppo remoto: il capitano della Nazionale all’Internazionale? (Del contratto col Psg in scadenza 2026 e non ancora rinnovato, si tornerà a parlare presto oppure a non parlarne più)".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!