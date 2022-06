"Gleison Bremer continua ad essere un obiettivo concreto dell'Inter: il difensore brasiliano e i nerazzurri hanno un accordo da tempo e il centrale classe 1997 non vede l'ora di mettersi a disposizione di Inzaghi". Lo scrive Repubblica, che sottolinea come la promessa tra il club nerazzurro e il forte centrale brasiliano sia saldissima. "Il Torino ha pensato a Pinamonti (che piace molto al Monza) come contropartita tecnica, ma si sta muovendo anche per trovare l'erede del brasiliano. Ai granata interessa molto Wout Faes, difensore centrale del Reims. La concorrenza sul ventiquattrenne è folta, con il Rennes pronto a inserirsi nell'affare", si legge.