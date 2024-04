Dopo aver deciso di prolungare la socrsa estate la sua esperienza al Real Madrid, questa volta il difensore centrale Nacho cambia idea e chiede alle Merengues di partire. Lo rivela il quotidiano Marca: dopo 13 anni di militanza nelle file della squadra Blanca, il capitano del Real vuole provare una nuova esperienza arrivato all'età di 34 anni. Mentre la dirigenza madridista comincia a valutare eventuali sostituti, con Leny Yoro in pole position, Nacho sarebbe tornato nel mirino dell'Inter, che già aveva provato l'assalto l'estate scorsa.

L'Inter, nonostante il rifiuto, non ha mollato la presa mantenendo vivi i contatti con uno dei rigoristi del quarto di finale contro il Manchester City. La strada per i nerazzurri può essere agevolata dal fatto che Nacho non vuole giocare in un altro club spagnolo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!