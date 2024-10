La FIFA aprirà una finestra di mercato aggiuntiva dal 1° al 10 giugno 2025 per favorire il trasferimento dei calciatori in vista del Mundial de Clubes e per garantire una copertura legale ai 32 club partecipanti, tra cui l'Inter, che intenderanno prolungare i contratti dei loro giocatori che scadono il prossimo 30 giugno.

Questa la mossa che, stando a quanto rivelato dal quotidiano spagnolo Marca, metterà in pratica l'organo del calcio mondiale per risolvere uno dei nodi rispetto alla disputa del torneo tanto caldeggiato dal presidente Gianni Infantino, che si disputerà cavallo di due stagioni (dal 15 giugno al 13 luglio).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!