Non ci sarebbe solo il mercato, ma anche ragioni extra calcistiche nella soluzione del caso Bremer. "In ambienti finanziari - riporta oggi Libero - si sospetta chi sia un affare legato al Lodo Blackstone, nella fattispecie che Exor abbia dato una mano a Cairo per sostenere le spese da 60 milioni (più 10 di spese legali) per il riacquisto da parte di Rcs della sede del Corriere della Sera di Via Solferino. Per questo si guarderà con curiosità la gestione dell’incasso nel Torino: il mercato piange, la rosa è incompleta e Juric freme. Chissà se ora si sbloccherà".