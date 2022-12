"Talentuoso e a caccia di rivincite, oltretutto gratis. Roberto Gagliardini si è messo in vendita da tempo dopo aver capito di non essere più nei progetti dell’Inter, ma adesso con il contratto in scadenza è libero di cercarsi la miglior destinazione. Un’occasione anche per il Torino che in vista del mercato di gennaio si è mosso per riaprire i contatti estivi, ma deve guardarsi dal Monza". Lo scrive oggi La Stampa, che rilancia quindi il possibile approdo dell'ex atalantino in granata. E per Juric - secondo il quotidiano torinese - sarebbe perfetto.