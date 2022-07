La Repubblica riprende oggi una classifica stilata da Swiss Ramble su dati Deloitte secondo cui dal 2010 in poi "nessun club europeo è costato ai suoi proprietari più dell’Inter. Moratti, Thohir e Zhang in un decennio hanno tirato fuori complessivamente 997 milioni di euro tramite aumenti di capitale, versamenti conto capitale e prestiti soci".

Secondo c'è il Milan a 915 milioni di euro. Terzo il Chelsea a 791 e via via tutti gli altri, con la Juventus settima. "Il dato storico di spesa dei club milanesi toglie argomenti a quei tifosi che accusano le attuali proprietà di essere tirchie. Se si guarda solo a questa sessione di mercato può anche essere vero. Ma con un po’ di memoria, bilanci alla mano, si scopre che nell’era Zhang, fra il 2015/16 e il 2020/21, la proprietà ha pompato in cassa 553 milioni, quasi sempre con prestiti soci. È più della somma di quanto speso da Moratti (175 milioni) e Thohir (275) nei cinque anni precedenti".

Lo studio mostra anche come i bilancio dell'ultimo decennio siano stati sempre in rosso per l'Inter tranne quello del 2013/14 "grazie a entrate straordinarie per 139 milioni che corrispondevano alla «plusvalenza da conferimento dei diritti tv», sponsor e marchio a Inter Media and Communication S.r.l..".