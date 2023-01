Rischiano un mese di squalifica i giocatori che hanno firmato le cosiddette "side letter", le scritture private per posticipare gli stipendi del 2020 e 2021 in piena pandemia. "Stipendi risparmiati per il bilancio in chiusura, ma poi spalmati su quelli successivi - ricorda il La Repubblica -. Scritture non depositabili perché non prevista nei moduli federali la possibilità di pagare incondizionatamente gli stipendi a cui i giocatori avevano solo formalmente rinunciato".